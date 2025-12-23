आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोज, मंत्रियों ने बंगलों की मरम्मत पर फूंके 200 करोड़, कांग्रेस ने साधा निशाना

MP Congress- एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के मध्यप्रदेश के दौरे को देखते हुए राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नड्डा का स्वागत करने की बात कहते हुए 5 सवाल भी दागे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज लेकर राशि का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां प्रदेश के आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोजाना है वहीं प्रदेश के मंत्रियों ने पिछले 3 साल में बंगलों की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपए फूंक दिए।