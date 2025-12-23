आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोज, मंत्रियों ने बंगलों की मरम्मत पर फूंके 200 करोड़, कांग्रेस ने साधा निशाना

23 दिसंबर 2025,

भोपाल

आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोज, मंत्रियों ने बंगलों की मरम्मत पर फूंके 200 करोड़, कांग्रेस ने साधा निशाना

MP Congress - कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए गंभीर आरोप, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 23, 2025

Congress alleges spending 200 crores on repairing ministers' bungalows

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी

MP Congress- एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के मध्यप्रदेश के दौरे को देखते हुए राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नड्डा का स्वागत करने की बात कहते हुए 5 सवाल भी दागे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज लेकर राशि का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां प्रदेश के आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोजाना है वहीं प्रदेश के मंत्रियों ने पिछले 3 साल में बंगलों की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपए फूंक दिए।

जिन संस्थाओं का स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अस्पताल सौंप दिए

जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जिन संस्थाओं का स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अस्पताल सौंप दिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अगर स्वास्थ्य बजट ईमानदारी से खर्च हो, तो मध्यप्रदेश के हर नागरिक का इलाज मुफ्त हो सकता है! उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अब समझना ही होगा कि प्रदेश को इमारतें नहीं, इंसाफ़ और इलाज चाहिए।

मासूमों को ‘कुतर’ रही चूहों की समस्या से निजात दिलाने की बात कही

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का जिक्र करते हुए कहा कि वे आज मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। दावे बड़े हैं, प्रचार भी ज़ोरों पर है,लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर पड़ी हैं। पटवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से प्रदेश में मासूमों को ‘कुतर’ रही चूहों की समस्या से निजात दिलाने की बात कही। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से 5 सवाल भी पूछे-

  1. मप्र के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निजी भागीदारी क्यों?
  2. छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन?
  3. इंदौर के शासकीय अस्पताल में बच्चों को चूहों द्वारा कुतरने जैसी घटनाएं क्यों?
  4. ‘साइंस हाउस’ घोटाले में लाखों फर्जी जांच कर सरकारी धन की लूट कैसे?
  5. मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी क्यो?

जीतू पटवारी ने कहा कि अभी मोहन यादवजी की सरकार को दो वर्ष पूर्ण हुए हैं लेकिन प्रदेश के विज़न और अपने वचन पत्र की अधूरी गारंटियों पर बात करने के बजाय वे यह बताने में लगे हैं कि उनके बंगले में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। इसका प्रदेश की 8 करोड़ जनता से क्या लेना देना है?

Updated on:

23 Dec 2025 03:56 pm

Published on:

23 Dec 2025 03:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोज, मंत्रियों ने बंगलों की मरम्मत पर फूंके 200 करोड़, कांग्रेस ने साधा निशाना

