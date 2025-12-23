मिली अनुमति…मेट्रो की Blue Line के लिए कटेंगे 668 पेड़, बनेंगे अंडरग्राउंड स्टेशन

मेट्रो की दूसरी ब्लू लाइन भदभदा से जवाहर चौक, टीटी नगर, रोशनपुरा, मिंटो हॉल, जहांगीराबाद बाजार से पुल बोगदा होते हुए रत्नागिरी तिराहा तक तय है। इसमें भदभदा की ओर पियर्स का निर्माण किया जा रहा है। पियर्स के लिए रोड के बीच में 67 पेड़ आ रहे। इसी लाइन में रत्नागिरी के आसपास दस मीटर राइट ऑफ दि वे में 667 पेड़ आ रहे हैं। मेट्रो कारपोरेशन ने एक मीटर राइट ऑफ-वे घटाया है, जिससे 467 पेड़ कटाई वाले हो गए हैं। बीते तीन से चार दिनों में 1500 पेड़ काट दिए गए हैं। एसीएस संजय दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने अनुमति दी।