एमपी में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की मार, इन जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी

कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की मार (Photo Source- Patrika)
Severe Cold And Dense Fog :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं और कश्मीर के गुलमर्ग-सोनमर्ग में हुई बर्फबारी के चलते पूरा राज्य ठंड की चपेट में है। हालात ये हैं कि, कई जिले शीतलहर की चपेट में है तो वहीं कई जिलों में भारी कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दतिया और रीवा में दृश्यता मात्र 50 मीटर भी नहीं बची है। यहां सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात खासा प्रभावित हो रहा है। ग्वालियर-चंबल, रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभाग के करीब 22 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है।
खासतौर पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा और सीधी में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में कोहरे की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। सबसे कम तापमान पचमढ़ी में दर्ज हुआ। प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
एमपी के रीवा में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजगढ़ और खजुराहो में 7 डिग्री, छतरपुर जिले के नौगांव में 7.4 डिग्री, मलाजखंड में 7.4 डिग्री, बैतूल में 7.5 डिग्री, खंडवा और सतना में 8 डिग्री, मंडला में 8.2 डिग्री, नरसिंहपुर, खरगोन और उमरिया में 8.4 डिग्री, दमोह में 8.5 डिग्री, भोपाल और इंदौर में 8.8 डिग्री, सागर में 8.9 डिग्री, जबलपुर ओर शिवपुरी में 9 डिग्री, दतिया में 9.5 डिग्री और ग्वालियर में 11.3 डिग्री दर्ज हुआ है।
प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा, जिससे रातें बेहद ठंडी हो गई हैं। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग