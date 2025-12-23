एमपी में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की मार, इन जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी

Severe Cold And Dense Fog :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं और कश्मीर के गुलमर्ग-सोनमर्ग में हुई बर्फबारी के चलते पूरा राज्य ठंड की चपेट में है। हालात ये हैं कि, कई जिले शीतलहर की चपेट में है तो वहीं कई जिलों में भारी कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दतिया और रीवा में दृश्यता मात्र 50 मीटर भी नहीं बची है। यहां सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात खासा प्रभावित हो रहा है। ग्वालियर-चंबल, रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभाग के करीब 22 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है।