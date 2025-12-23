कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला, जारी हुआ आदेश, जाने नई टाइमिंग

छतरपुर कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक मंगलवार 23 दिसंबर से जिले के सभी प्राइवेट, सरकारी और सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 01 से लेकर 08वीं तक के छात्रों को सुबह आठ के बजाए 09 बजे से स्कूल पहुंचना होगा। यानी स्कूलों का संचालन आज से सुबह 09 बजे से शाम 04 बजे के बीच किया जाएगा। आदेश जिले के सभी स्कूलों पर 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने छतरपुर में शीत दिन और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।