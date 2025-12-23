कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला, जारी हुआ आदेश, जाने नई टाइमिंग

छतरपुर में प्राइमरी स्कूलों का समय बदला (Photo Source- Patrika)
School Timing Change : मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के कई जिलों में हालात ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। ठिठुरन बढ़ने से रात के साथ-साथ दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हो रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सूबे के छतरपुर जिले में भी अब स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।
छतरपुर कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक मंगलवार 23 दिसंबर से जिले के सभी प्राइवेट, सरकारी और सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 01 से लेकर 08वीं तक के छात्रों को सुबह आठ के बजाए 09 बजे से स्कूल पहुंचना होगा। यानी स्कूलों का संचालन आज से सुबह 09 बजे से शाम 04 बजे के बीच किया जाएगा। आदेश जिले के सभी स्कूलों पर 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने छतरपुर में शीत दिन और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ए.एस पांडेय की ओर से जो आदेश सोमवार को जारी किया गया है, उसके अनुसार, जिले में अत्यधिक ठंड को देखते हुए छात्रों की सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए जिला छतरपुर के अंतर्गत सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों व शासन से मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों का संचालन 31 जनवरी 2026 सुबह 9 बजे के पश्चात ही शुरू किया जाये। उक्त आदेश 23 दिसबंर 2025 से प्रभावी होगा।
