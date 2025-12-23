23 दिसंबर 2025,

भोपाल

खुशखबरी! शिक्षक भर्ती की तैयारी… 30 हजार पद भरे जाना तय

Shikshak bharti: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार की बड़ी तैयारी, जल्द शुरू करेगी शिक्षक भर्ती...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 23, 2025

Shikshak Bharti

Shikshak Bharti

Shikshak Bharti big update: शिक्षकों की कमी झेल रहे स्कूलों के लिए जल्द ही 30 हजार नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार यह कदम उठाएगी। इतना ही नहीं राजधानी में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें विभाग के सभी दफ्तर शिफ्ट होंगे। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को सरकार के दो साल की उपलब्धियां साझा कर अगले तीन साल में शिक्षा और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोडमैप पेश किया।

स्कूलों में ट्रेंड होंगे शिक्षक

प्रदेश के दो जिलों में संस्कृत, वेद, योग की पढ़ाई कराई जानी है। यह नवाचार नरसिंहपुर और राजगढ़ से पायलट प्रोजे½ट के रूप में शुरू होगा। इसके अलावा शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए संस्थान मिलेंगे।

सरकार के नियंत्रण में बस सेवा

प्रदेश में पीपीपी मोड पर परिवहन सेवा शुरू होगी। नोडल एजेंसी मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होगी। बस के किराए और रूट पर सरकारी नियंत्रण होगा। आरटीओ में लाइसेंस से फिटनेस तक फेसलेस सेवा से पारदर्शिता आएगी।

अगले तीन साल में क्या बदलेंगे

स्कूल शिक्षा

- 30 हजार नए शिक्षकों की भर्ती होगी।

- 22 मंजिला एकीकृत स्कूल शिक्षा भवन।

- सभी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा।

- त्रिभाषा फॉर्मूला, 12 भाषाओं में पुस्तकें।

- संस्कृत, वेद और योग भी पढ़ाएंगे।

परिवहन सेवा

-पीपीपी मोड पर यात्री परिवहन सेवा।

- किराया और रूट पर सरकारी नियंत्रण

- बसों में जीपीएस और सीसीटीवी से निगरानी।

- फेसलेस व ऑनलाइन सेवाएं शुरू होंगी।

- दलाली रोकने सख्त जांच और कार्रवाई।

23 Dec 2025 11:24 am

