खुशखबरी! शिक्षक भर्ती की तैयारी… 30 हजार पद भरे जाना तय

Shikshak Bharti big update: शिक्षकों की कमी झेल रहे स्कूलों के लिए जल्द ही 30 हजार नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार यह कदम उठाएगी। इतना ही नहीं राजधानी में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें विभाग के सभी दफ्तर शिफ्ट होंगे। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को सरकार के दो साल की उपलब्धियां साझा कर अगले तीन साल में शिक्षा और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोडमैप पेश किया।