‘यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर RED, असली भ्रष्टाचारियों पर मौन’, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED की कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव

Azam Khan ED Raid: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा विरोधी मानसिकता के तहत काम कर रही है और केवल अपने संकीर्ण समर्थकों को खुश करने के लिए यह कार्रवाई कर रही है।