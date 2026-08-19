UP Assembly Election 2027: यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने खोला NDA का सीट फॉर्मूला? RLD से अपना दल तक की सीटें गिनाईं, BJP पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में भाजपा सरकार पर कई मोर्चों पर सवाल उठाए। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे में कथित चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई भर्तियों में गड़बड़ी हुई, आरक्षण के मुद्दे पर युवाओं को परेशानी हुई और सरकार की नीतियों से किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी वर्ग प्रभावित हुए। सपा प्रमुख ने पुलिस कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, कथित फर्जी एनकाउंटर और सरकारी संस्थानों से जुड़े मुद्दों को भी भाजपा के खिलाफ अपने तर्कों में शामिल किया। उनकी पोस्ट में करीब दो दर्जन ऐसे मुद्दों का उल्लेख किया गया, जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।