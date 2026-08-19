UP Assembly Election 2027: यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने खोला NDA का सीट फॉर्मूला? RLD से अपना दल तक की सीटें गिनाईं, BJP पर साधा निशाना

अखिलेश ने खोला NDA का सीट फॉर्मूला
UP Election 2027 Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सपा, भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने अपनी-अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल छोटे दलों के संभावित सीट बंटवारे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इसे लेकर भाजपा पर तंज भी कसा है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि भाजपा 403 विधानसभा सीटों में से 162 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय लोक दल (RLD) को 73, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें मिलने की चर्चा है। हालांकि, अखिलेश ने खुद इस जानकारी को 'सूत्रों के हवाले से आई खबर' बताया है। यानी सीटों के इस संभावित बंटवारे की आधिकारिक घोषणा का दावा उनकी पोस्ट में नहीं किया गया है।
अखिलेश यादव ने सीटों के संभावित बंटवारे को अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण से जोड़ते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PDA के दबाव की वजह से भाजपा अपने सहयोगी दलों को बड़ी संख्या में सीटें देने की तैयारी कर रही है। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों को PDA की आबादी के अनुपात से देखा जाए तो यह संख्या भी कम है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की यह रणनीति सफल नहीं होगी।
अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में भाजपा सरकार पर कई मोर्चों पर सवाल उठाए। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे में कथित चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई भर्तियों में गड़बड़ी हुई, आरक्षण के मुद्दे पर युवाओं को परेशानी हुई और सरकार की नीतियों से किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी वर्ग प्रभावित हुए। सपा प्रमुख ने पुलिस कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, कथित फर्जी एनकाउंटर और सरकारी संस्थानों से जुड़े मुद्दों को भी भाजपा के खिलाफ अपने तर्कों में शामिल किया। उनकी पोस्ट में करीब दो दर्जन ऐसे मुद्दों का उल्लेख किया गया, जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।
अखिलेश यादव के दावे पर अपना दल की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। योगी सरकार में मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने सपा प्रमुख पर पलटवार किया। आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल सोशल मीडिया पर ट्वीट और रीट्वीट की राजनीति के बजाय जमीन पर जनता के बीच काम करने में विश्वास रखता है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों के बीच सीटों का तालमेल आने वाले समय में यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जबकि सपा और कांग्रेस के बीच भी चुनावी तालमेल को लेकर चर्चाएं जारी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का सहयोगी दलों की संभावित सीटों को लेकर दावा फिलहाल सियासी बयानबाजी का हिस्सा है। अंतिम सीट बंटवारे की तस्वीर आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ होगी।
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