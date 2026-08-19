19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

बीजेपी की सबसे मज़बूत ‘पिच’ राम मंदिर पर विपक्ष की ‘बैटिंग’

उत्तर प्रदेश का सियासी नैरेटिव बदल रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने 'आस्था और पारदर्शिता' को हथियार बना लिया है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Tanay Mishra

image

Shadab Ahmed

Aug 19, 2026

Yogi and Akhilesh

योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव (File Photo)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजनीति में विपक्ष एक नई रणनीति पर काम करता दिख रहा है। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर लगातार हमले के बाद अब कांग्रेस (Congress) और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बीजेपी (BJP) के खिलाफ राम मंदिर के चढ़ावे में अनियमिताओं और चोरी (Ram Mandir Donation Theft) के आरोपों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की शुरुआत कर दी है। विपक्ष को लगता है कि चुनावी राजनीति में भावनात्मक और आस्था से जुड़े मुद्दों का असर केवल युवाओं तक सीमित रहने वाले पेपर लीक जैसे विषयों से कहीं ज़्यादा व्यापक हो सकता है।

बीजेपी की सबसे मज़बूत ‘पिच’ पर विपक्ष की ‘बैटिंग’

दरअसल राम मंदिर अब तक बीजेपी का सबसे मज़बूत राजनीतिक और वैचारिक ‘पिच’ रही है। ऐसे में उसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरना विपक्ष के लिए बड़ा जोखिम भी है। ज़रा सी चूक विपक्ष को 'राम विरोधी' बताने के लिए पर्याप्त हो सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस और सपा को इस मुद्दे में बड़ा सियासी अवसर नज़र आ रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नाहों होगा कि बीजेपी की सबसे मज़बूत ‘पिच’ पर विपक्ष ‘बैटिंग’ कर रहा है।

'आस्था और पारदर्शिता' को बनाया जा रहा है हथियार

विपक्ष मंदिर निर्माण पर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और चढ़ावे की पारदर्शिता को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर और दूसरे धार्मिक मुद्दे आस्था से ज़्यादा राजनीतिक पूंजी बन गए हैं। जो लोग खुद को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, उन्हें चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी जवाबदेही दिखानी चाहिए।

चरणबद्ध तरीके से उठ रहा मुद्दा

हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष इस मुद्दे को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। संसद परिसर में कांग्रेस और सपा के सांसदों ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद पर लगातार विरोध-प्रदर्शन किया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस और सपा के वरिष्ठ नेता लगातार पत्रकार वार्ता कर मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक अभियान चलाया जा रहा है।

पेपर लीक से आगे क्यों बढ़ रहा विपक्ष?

पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को लगातार घेरा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी विपक्ष ने अपनी राजनीतिक बढ़त के रूप में पेश करने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष को यह भी पता है कि पेपर लीक का मुद्दा मुख्य रूप से युवाओं और नौकरी की तैयारी कर रहे वर्ग तक ही सीमित रह सकता है। इसके उलट, राम मंदिर से जुड़ा कोई भी सवाल सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरे प्रदेश और देश में व्यापक असर डाल सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राम मंदिर

समाजवादी पार्टी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 05:33 am

Published on:

19 Aug 2026 05:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बीजेपी की सबसे मज़बूत ‘पिच’ राम मंदिर पर विपक्ष की ‘बैटिंग’

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आयुष्मान योजना में चल रहा था फर्जीवाड़ा, OPD मरीजों को भर्ती दिखाया; यूपी में 866 अस्पतालों पर कार्रवाई

Ayushman Yojana UP, CM Yogi Adityanath, UP Health Department
लखनऊ

‘बृजभूषण को इतनी अहमियत मत दो’, छलका कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का दर्द, बोलींं- जरूर मिलेगी सजा

Vinesh Phogat Brij Bhushan Sharan Singh
लखनऊ

UP Politics: ‘किसी परिवार की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है BJP’, बासित अली ने समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना

basit ali bjp minority morcha national president up election 2027
लखनऊ

2027 के लिए BJP का मास्टर कार्ड! विनोद तावड़े को क्यों सौंपी गई यूपी की कमान? जानें 5 बड़े कारण

Vinod Tawde
लखनऊ

कौन हैं विनोद तावड़े? BJP ने बनाया यूपी का नया प्रभारी, 2027 चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका

Vinod Tawde, Vinod Tawde UP Incharge, UP Election 2027
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.