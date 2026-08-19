बीजेपी की सबसे मज़बूत ‘पिच’ राम मंदिर पर विपक्ष की ‘बैटिंग’

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजनीति में विपक्ष एक नई रणनीति पर काम करता दिख रहा है। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर लगातार हमले के बाद अब कांग्रेस (Congress) और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बीजेपी (BJP) के खिलाफ राम मंदिर के चढ़ावे में अनियमिताओं और चोरी (Ram Mandir Donation Theft) के आरोपों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की शुरुआत कर दी है। विपक्ष को लगता है कि चुनावी राजनीति में भावनात्मक और आस्था से जुड़े मुद्दों का असर केवल युवाओं तक सीमित रहने वाले पेपर लीक जैसे विषयों से कहीं ज़्यादा व्यापक हो सकता है।