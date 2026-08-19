तावड़े के बाद भाजपा का यूपी प्लान: बूथ से लेकर सामाजिक समीकरण तक अब एक कमांड, 2024 में जहां बदला था वोट, वहीं से 2027 की तैयारी

तावड़े के आने से पहले प्रदेश भाजपा ने अपना संगठनात्मक ढांचा भी बदला है। जून में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 46 पदाधिकारियों की नई टीम घोषित की थी। इसमें 19 उपाध्यक्ष, आठ महामंत्री और 19 मंत्री शामिल हैं। यह टीम 2027 विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक तैयारियों में काम करेगी। नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश स्तर पर संगठन का पुनर्गठन पहले ही किया जा चुका है। अब केंद्रीय स्तर से आए प्रभारी की भूमिका इस संगठन को चुनावी लक्ष्य के हिसाब से सक्रिय करने की होगी। अर्थात एक तरफ पंकज चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश संगठन, दूसरी तरफ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की जमीनी मशीनरी और अब इनके ऊपर केंद्रीय स्तर का राजनीतिक समन्वय, यह तीन स्तर वाली संरचना 2027 की तैयारी का आधार बनेगी।