‘सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा में, वहां क्यों नहीं पड़ता छापा?’ आजम खान पर ED की रेड पर भड़के सपा सांसद

Jauhar University ED Raid SP Reaction: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी ने बुधवार को रेड मारी है। आजम खान के दिल्ली-रामपुर समेत 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी है। जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। गेट पर सिविल पुलिस समेत भारी PAC बल मौजूद है। यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से अंदर-बाहर आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

जौहर यूनिवर्सिटी में ED की रेड के दौरान हंगामा हो गया। आजम खान के करीबी सतनाम मट्टू इसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने सतनाम मट्टू को बाहर निकाल दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के सांसद सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोल रहे हैं।