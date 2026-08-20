Double Murder Case Update Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार दोपहर डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की उसके पति मानस बाजपेयी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मानस ने अपनी बहन तूलिका उर्फ सीबा को भी गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी। हत्या की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।