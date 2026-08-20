Sardhana Assembly Seat: सरधना विधानसभा में किसका चलेगा जोर? जानिए क्षेत्र के समीकरण और दावेदारी

सरधना सीट पर जातिगत समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां मुस्लिम मतदाता करीब एक लाख, ठाकुर लगभग 60 हजार, जाट 50 हजार, गुर्जर 40 हजार और दलित 45 से 50 हजार हैं। संगीत सोम ने 2012 और 2017 में जाट-राजपूत और अन्य हिंदू जातियों के समर्थन से जीत हासिल की थी। 2022 में सपा-रालोद गठबंधन के कारण जाट वोट अतुल प्रधान के पक्ष में चले गए और उन्होंने संगीत सोम को हराया। अब रालोद भाजपा के साथ है, इसलिए संगीत सोम को जाट वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बसपा द्वारा जाट प्रत्याशी उतारने से उनका गणित बिगड़ सकता है।