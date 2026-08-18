Meerut Doctor Khushali Death Case: ‘पहले नशा दिया, फिर लोन के कागजों पर साइन कराए’, खुशाली मौत केस में पति मयंक पर गंभीर आरोप

खुशाली का शव रविवार सुबह पल्लवपुरम फेस-2 की सर्विस रोड पर स्थित उनके क्लीनिक की दूसरी मंजिल के कमरे में मिला था। सूचना मिलने के बाद परिवार मौके पर पहुंचा। भाई रजत ने पुलिस को बताया कि कमरे में खुशाली के हाथ आगे की ओर बंधे हुए दिखाई दिए थे। इसी वजह से परिजनों ने घटना को सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए पुलिस को सूचना दी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, पुलिस जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदा लगना सामने आया है। मौत की परिस्थितियों और शरीर में किसी अन्य पदार्थ की मौजूदगी समेत दूसरे पहलुओं की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है।