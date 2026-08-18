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Meerut Doctor Khushali Death Case: ‘पहले नशा दिया, फिर लोन के कागजों पर साइन कराए’, खुशाली मौत केस में पति मयंक पर गंभीर आरोप

Meerut Doctor Khushali Death Case: मेरठ में आयुर्वेदिक डॉक्टर खुशाली की संदिग्ध मौत के मामले में पति और ससुर गिरफ्तार हुए हैं। परिवार ने दहेज उत्पीड़न, लोन और धमकी समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम में फंदे से मौत की पुष्टि हुई है।
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मेरठ

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Dimple Yadav

Aug 18, 2026

Meerut Doctor Khushali Death Case Khushali Death Case Meerut Meerut Doctor Death News

शादी के 6 महीने बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर की मौत (photo- x @/hindipatrakar)

Meerut Doctor Death News:मेरठ के मोदीपुरम में आयुर्वेदिक डॉक्टर खुशाली की संदिग्ध मौत के मामले ने उनके परिवार और पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में पुलिस ने देर रात मृतका के पति मयंक और ससुर हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। हरेंद्र सिंह पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त दरोगा हैं। खुशाली के पिता जगदेव सिंह की शिकायत पर पति समेत ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद से ही खुशाली को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। परिवार का दावा है कि उससे मायके से पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाया जाता था। इसके अलावा खुशाली के नाम पर करीब 12 लाख रुपये के 15 अलग-अलग लोन लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों के मुताबिक, मयंक कथित तौर पर लोन से जुड़े दस्तावेजों पर खुशाली से हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव डालता था।

क्लीनिक के ऊपर कमरे में मिला था शव

खुशाली का शव रविवार सुबह पल्लवपुरम फेस-2 की सर्विस रोड पर स्थित उनके क्लीनिक की दूसरी मंजिल के कमरे में मिला था। सूचना मिलने के बाद परिवार मौके पर पहुंचा। भाई रजत ने पुलिस को बताया कि कमरे में खुशाली के हाथ आगे की ओर बंधे हुए दिखाई दिए थे। इसी वजह से परिजनों ने घटना को सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए पुलिस को सूचना दी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, पुलिस जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदा लगना सामने आया है। मौत की परिस्थितियों और शरीर में किसी अन्य पदार्थ की मौजूदगी समेत दूसरे पहलुओं की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है।

छह महीने भी नहीं चली थी शादी

परिजनों के मुताबिक, खुशाली की शादी 14 जनवरी 2026 को मयंक से हुई थी। शादी के बाद कथित तौर पर विवाद बढ़ता गया। परिवार का आरोप है कि मारपीट और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर खुशाली 29 जुलाई को ससुराल छोड़कर मायके चली आई थी। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि खुशाली को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। साथ ही उस पर आर्थिक दबाव बनाए जाने का भी दावा किया गया है। इन आरोपों की पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है।

खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ देने का भी आरोप

मृतका के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि खुशाली को खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ दिया जाता था। परिवार के अनुसार, कई बार वह असामान्य रूप से ज्यादा नींद में रहती थी और उसके मुंह से झाग आने की शिकायत भी हुई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन आरोपों की अभी जांच की जा रही है और इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विसरा रिपोर्ट और जांच के दूसरे साक्ष्यों से इस पहलू पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

पति और ससुर गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की भूमिका भी जांच में

पुलिस ने खुशाली के पति मयंक और ससुर हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में सास निर्मला, देवर निशांत और देवरानी को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब सभी आरोपों, परिवार के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों को जोड़कर मामले की जांच कर रही है। सीओ दौराला शिव ठाकुर के मुताबिक, पोस्टमार्टम में फंदे से मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन मौत से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। पुलिस का कहना है कि दहेज हत्या के तहत दर्ज मामले में सामने आने वाले सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

18 Aug 2026 03:15 pm

Published on:

18 Aug 2026 03:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Doctor Khushali Death Case: ‘पहले नशा दिया, फिर लोन के कागजों पर साइन कराए’, खुशाली मौत केस में पति मयंक पर गंभीर आरोप

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