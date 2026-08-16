Meerut Gen Alpha Protest: नशे के खिलाफ मेरठ में बच्चों का मोर्चा, पोस्टर लेकर थाने पहुंचे जेन अल्फा, बोले- ‘हमारा भविष्य बचाइए’

मेरठ से पहले फतेहपुर में भी स्कूली बच्चों का ऐसा ही प्रदर्शन चर्चा में आया था। 28 जुलाई को विजयीपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई थी। बच्चों की शिकायत थी कि स्कूल में बिजली, पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है। छात्र हाथों में तिरंगा और बैनर लेकर कॉलेज के गेट पर कई घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। बच्चों की संख्या और उनके बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीआईओएस ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उनकी आठ में से सात मांगों को लिखित तौर पर स्वीकार किया। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया। विज्ञान वर्ग की मान्यता से जुड़ी मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन को आवेदन करने के निर्देश दिए गए थे।