Meerut Blinkit News: डिलीवरी बॉय को पीटने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार, भड़के पड़ोसी बोले – ‘हमारी सोसाइटी बदनाम हो गई’

पीड़ित अमित यादव के मुताबिक, वह करीब एक साल से डिलीवरी का काम कर रहा है और इसके साथ 12वीं की पढ़ाई भी कर रहा है। उसका कहना है कि उस दिन ग्राहक का फोन आया था और ऑर्डर देर होने को लेकर नाराजगी जताई गई थी। अमित के मुताबिक, उसने ग्राहक को बताया था कि ऑर्डर करीब पांच मिनट लेट है और ऐप पर देरी की वजह भी दिखाई जा रही होगी। उसका कहना है कि ग्राहक ने उसे घर पहुंचने के लिए कहा और वहां आने के बाद बात करने की बात कही। अमित का आरोप है कि फ्लैट पर पहुंचने के बाद उसका मोबाइल फोन ले लिया गया और उस पर गंभीर आरोप लगाने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।