पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान जेल में सुन रही मोहब्बत के नगमे! पुरुष बंदी सुनते हैं बेवफाई के गाने

जेल में महिला बंदियों की ओर से प्यार और दर्द भरे गानों की फरमाइश भी की जाती है। इसके अलावा मां, बच्चों और परिवार से जुड़े गीतों की मांग भी आती है। जेल प्रशासन के मुताबिक, कई महिला बंदियों के बच्चे जेल से बाहर हैं और वे उनसे मिल नहीं पा रही हैं। ऐसे में परिवार और बच्चों की याद से जुड़े गीत उनके लिए भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बनते हैं। पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान भी जेल में मोहब्बत की नगमे सुन रही है। जेल नियमावली के अनुसार बंदी एक-दूसरे से सीधे नहीं मिल सकते। ऐसे में पसंदीदा गीतों के जरिए वे अपनी भावनाओं को जाहिर करने का माध्यम तलाशते हैं।