कुशीनगर में खनन माफिया के ट्रक ने सिपाही को कुचला, भाग रहे ट्रक का अकेले कर रहे थे पीछा

Truck Run Over Constable: कुशीनगर जिले में तरयासुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत हाईवे पर सलेमगढ़ के सिअरहा गांव के पास बुधवार रात करीब दो बजे खनन माफिया की ट्रक ने बाइक सवार सिपाही को कुचलने का प्रयास किया, इस दौरान ट्रक के पहिये के नीचे आने से उसका पैर बुरी तरह कुचल गया। गंभीर रूप से घायल सिपाही को पुलिसकर्मियों ने वाहन से गोरखपुर के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, सूचना मिलते ही भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई।