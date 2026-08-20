दुर्घटना की सूचना होने के बाद मौके पर ग्रामीण और बच्चों के परिजन भी पहुंचे। इस दौरान परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी होने के बाद थाना अध्यक्ष गजानन चौबे अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि एक बस ने स्कूली वैन में टक्कर मार दी है। उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस बल को भेजा गया और घायल हुए बच्चों को निजी वाहनों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल, बस और स्कूल वैन को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं, इस दुर्घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बच्चों के इलाज को लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं।