सड़क दुर्घटना में मारे गए दो लोगों के परिजनों को 1.83 करोड़ का मुआवजा, जौनपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, इंश्योरेंस कंपनी करेगी भुगतान

वहीं, दूसरा हादसा 4 जुलाई 2022 को हुआ था। पंवारा क्षेत्र के कुंवरपुर निवासी व पेशे से लिपिक अजय कुमार सिंह बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अजय कुमार सिंह की मौत हो गई। इस मामले में भी मृतक के परिजनों ने कार चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना। कोर्ट ने कार की बीमा इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।