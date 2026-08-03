अनियंत्रित कार शहीद भगत सिंह की प्रतिमा से टकराई, जौनपुर में 7 लोग हादसे में घायल, मूर्ति क्षतिग्रस्त

जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह दिल्ली नंबर प्लेट लगी एक अर्टिगा कार सारायवीरू चौराहे के पास पहुंचते ही अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अनियंत्रित होने के बाद चौराहे पर स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और प्रतिमा भी टूट गई। दुर्घटना के बाद कार में सवार लोग बुरी तरह से घायल हो गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं, घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।