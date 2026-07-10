विवाहिता को था जान का खतरा, फोन पर मायके पक्ष से मांगी थी मदद, जौनपुर में सुबह पेड़ से लटका मिला शव

जानकारी के मुताबिक, नेवढ़िया के लच्छनपूरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में शांति देवी (25) का शव अमरूद के पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ है। घटना की जानकारी होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी विवाहिता के मायके पक्ष को भी दी गई, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मायके पक्ष का आरोप है कि शांति का शव अमरूद के पेड़ के सहारे नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ मिला था और उनके बेटी की हत्या हुई है। वहीं, ससुराल पक्ष ने आरोप लगाया है कि शांति की हत्या नहीं हुई है बल्कि उसने आत्महत्या ही की है। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर टकराव हो रहा था, इसी बीच मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।