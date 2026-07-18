स्कूल के स्टाफ को जब इस बात की जानकारी हुई तो आनन फानन में वे मौके पर पहुंचे और क्लासरूम का ताला खोला गया। इस दौरान बच्चा क्लास में रो रहा था और अपने परिजनों को देख उनसे लिपट गया। परिजनों ने बताया कि प्रतिदिन की तरह उनका बेटा शुक्रवार को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल गया हुआ था। वह कक्षा एक का छात्र है। उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के काफी देर बाद तक वह घर नहीं लौटा। इसके बाद उन्होंने तलाश शुरू की। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से पूछने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे। वहीं, क्लास रूम में से रोने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद परिजनों ने देखा कि उनका बच्चा क्लासरूम में बंद है और वह रो रहा है।