जौनपुर में दूल्हा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने पुलिस को दिया चकमा; कोर्ट में किया सरेंडर, कहा- मैं निर्दोष हूं

पुलिस अदालत से आरोपी की रिमांड मांग सकती है, ताकि उससे पूछताछ करके हत्या की पूरी साजिश, वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके। वहीं, मुख्य आरोपी के सरेंडर के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। अब सभी की निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत की सुनवाई पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस बहुचर्चित हत्याकांड में आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं।