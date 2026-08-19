Jaunpur Land Dispute: 2 साल से नहीं मिली सुनवाई, डीएम कार्यालय के बाहर परिवार ने डीजल डालकर की आत्मदाह की कोशिश

बुधवार को देवीप्रसाद अपनी पत्नी संतरा देवी और बेटी के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे। उनके पास डीजल से भरा गैलन और एक बोतल थी। आरोप है कि कार्यालय के बाहर पहुंचने के बाद परिवार ने खुद पर डीजल डाल लिया। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद एलआईयू और पुलिसकर्मी तुरंत उनकी ओर दौड़े। सुरक्षाकर्मियों ने तीनों को पकड़ लिया और किसी तरह उन्हें आग लगाने से रोक लिया। इस दौरान देवीप्रसाद के डीजल पीने की आशंका भी जताई गई। पुलिस ने तीनों को पहले सिविल लाइंस चौकी पहुंचाया। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी जांच कराई गई।