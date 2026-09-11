जौनपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर रखा शव, दो आरोपी हिरासत में

परिजनों ने सड़क पर रखा शव (X Photo vinaypatrakar1)
Jaunpur Murder Case:जौनपुर में शुक्रवार सुबह 22 साल के युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में हुई इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से गुस्साए परिजनों ने युवक का शव जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर रखकर करीब दो घंटे तक जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव और एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
मृतक की पहचान तिवारीपुर निवासी विशाल यादव पुत्र स्व जोखू यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, घटना सुबह करीब 9 बजे की है। परिजनों का कहना है कि विशाल का रामदयालगंज बाजार निवासी एक व्यक्ति से पहले से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद के चलते शुक्रवार सुबह विशाल पर लोहे की सरिया से हमला किया गया। हमले में विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। चोट लगने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में तनाव बढ़ गया।
विशाल की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव को मड़ियाहूं-रामदयालगंज मार्ग पर रख दिया और रास्ता जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। जाम की जानकारी मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम खत्म कराने की कोशिश की। परिवार के लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने घटना के कारणों और हत्या में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा स्वाट और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत व जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार के लोगों से बात की और घटना की जानकारी ली। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विशाल पर हमला किस वजह से हुआ और वारदात में कौन-कौन शामिल था। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।
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