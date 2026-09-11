जौनपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर रखा शव, दो आरोपी हिरासत में

Jaunpur Murder Case:जौनपुर में शुक्रवार सुबह 22 साल के युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में हुई इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से गुस्साए परिजनों ने युवक का शव जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर रखकर करीब दो घंटे तक जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव और एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।