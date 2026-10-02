पुलिस व पशु तस्करों का आमना-सामना, जौनपुर में मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ चंदौली का शातिर, पिकअप में लादकर ले जा रहे थे पशु

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के रहने वाले सरफुद्दीन के बेटे छोटू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि घायल हुआ आरोपी एक शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका डॉक्टर की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम वा बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस व पिकअप से चार गोवंश बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, गो-वंश को क्रूरता पूर्वक रस्सी से मुंह और पैर को बांधा गया था। वहीं, पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में ले लिया है और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।