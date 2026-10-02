2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जौनपुर

पुलिस व पशु तस्करों का आमना-सामना, जौनपुर में मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ चंदौली का शातिर, पिकअप में लादकर ले जा रहे थे पशु

Jaunpur news: जौनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में चंदौली का एक पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है...
2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Vijendra Mishra

Oct 02, 2026

Jaunpur crime News

पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा गो-तस्कर, (Pc-Jaunpur police X)

Encounter in Jaunpur: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की इस घटना में चंदौली के एक शातिर पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में गोली लगी है। वहीं, घायल हुए पशु तस्कर को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दौरान उसके अन्य साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। वहीं, आरोपी के पास से पिकअप में क्रूरतापूर्वक लदे गो-वंश, असलहा, कारतूस और एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है।

पुलिस पर फायरिंग

जानकारी के मुताबिक, तेजी बाजार थाना अध्यक्ष सत्येंद्र भाई पटेल अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गस्त और वांछित अपराधियों की धर पकड़ में लगे हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर एक पिकअप वाहन पर गो-वंश लादकर हैदरपुर की तरफ से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर भरोसा करते हुए पुलिस ने मखदुमपुर तिराहा के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद हैदरपुर की ओर से बिना नंबर की एक संदिग्ध पिकअप आती दिखाई दी। उसके पीछे एक बाइक भी चल रही थी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया।

पुलिस ने बताया है कि टीम को देखकर पिकअप चालक हड़बड़ा उठा और गाड़ी को पूरा मोहब्बत गांव के पास से मखदुमपुर की ओर मोड़ने लगा। इसी दौरान पिकअप असंतुलित होकर गड्ढे में फंस गई। पुलिस टीम को नजदीक आता देख बाइक पर सवार बैठे शातिर पशु तस्कर ने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिससे वह गोली लगने के कारण घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने बताया है कि उसके अन्य साथी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए।

क्रूरतापूर्वक बांधे गए थे गो-वंश

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के रहने वाले सरफुद्दीन के बेटे छोटू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि घायल हुआ आरोपी एक शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका डॉक्टर की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम वा बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस व पिकअप से चार गोवंश बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, गो-वंश को क्रूरता पूर्वक रस्सी से मुंह और पैर को बांधा गया था। वहीं, पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में ले लिया है और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38 अवैध असलहों के साथ 3 गिरफ्तार, एमपी से लेकर डिलीवरी करने पहुंचे थे

ये भी पढ़ें
Ghazipur news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 11:29 am

Published on:

02 Oct 2026 11:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / पुलिस व पशु तस्करों का आमना-सामना, जौनपुर में मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ चंदौली का शातिर, पिकअप में लादकर ले जा रहे थे पशु

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जौनपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर रखा शव, दो आरोपी हिरासत में

Jaunpur Murder Case
जौनपुर

सड़क दुर्घटना में मारे गए दो लोगों के परिजनों को 1.83 करोड़ का मुआवजा, जौनपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, इंश्योरेंस कंपनी करेगी भुगतान

Jaunpur news
जौनपुर

जौनपुर में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार बस ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, कई बच्‍चे घायल, सड़क पर मची चीख-पुकार

Kedar Kashyap news
जौनपुर

Jaunpur Land Dispute: 2 साल से नहीं मिली सुनवाई, डीएम कार्यालय के बाहर परिवार ने डीजल डालकर की आत्मदाह की कोशिश

Jaunpur Land Dispute
जौनपुर

काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार जौनपुर में ट्रक से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 हुए घायल

Jaunpur accident
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.