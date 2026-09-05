UP News: अधिवक्ता को घेरकर युवतियों ने की अभद्रता, जूते-चप्पलों से पीटा, 2 नामजद समेत 9 पर केस

पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। उस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इसके बाद एक बार फिर उसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर के आधार पर दो नामजद युवतियों और सात अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद समझौता भी हो गया। बाद में फिर से उसी विवाद को लेकर कहासुनी हुई है।