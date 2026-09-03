वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान के पार, PM मोदी ने फोन पर ली स्थिति की रिपोर्ट

PM Modi Phone Call To DM: वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह चेतावनी निशान को पार कर चुका है। कई इलाकों में पानी घुसने के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर और जिलाधिकारी को अचानक फोन किया और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को लोगों को कम से कम परेशानी होने के निर्देश दिए। गंगा का जलस्तर 70.29 मीटर पहुंच गया है, जबकि वरुणा नदी के आसपास 328 परिवार प्रभावित हैं और 13 राहत शिविरों में 935 लोग रह रहे हैं।