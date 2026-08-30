पूर्वांचल में स्वाइन फ्लू के 18 केस, वाराणसी में मिले 4 मरीज, 2 अस्पतालों में बना आइसोलेशन वार्ड

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक स्वास रोग है। संक्रमित व्यक्ति के खासने, छिकने या बोलने के दौरान निकलने वाली थूक की बूंद के संपर्क में आने से संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसके लक्षणों की समय पर पहचान और उचित उपचार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाओं वा उपचार संबंधित संसाधनों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कमी ना हो। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीज में आमतौर पर तेज बुखार, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, शरीर में वा मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक थकान और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में उल्टी और दस्त की शिकायत भी हो सकती है। सीएमओ ने बताया कि यह विशेष रूप से बुजुर्ग और छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं में तेजी से फैलता है।