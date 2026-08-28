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मुरादाबाद

मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू का केस मिलने से हड़कंप, गाजियाबाद की मेडिकल हिस्ट्री वाली महिला संक्रमित!

Moradabad News: मुरादाबाद में 42 वर्षीय महिला के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल और सभी CHC में बेड आरक्षित किए गए हैं, जबकि पर्याप्त दवाओं का इंतजाम किया गया है।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Aug 28, 2026

moradabad swine flu case health department alert

मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू का केस मिलने से हड़कंप..

Swine Flu Case Moradabad:मुरादाबाद जिले में स्वाइन फ्लू का एक मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिले में 42 वर्षीय महिला के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी हैं। मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

42 वर्षीय महिला संक्रमित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह के अनुसार, पूजा शर्मा नाम की करीब 42 वर्षीय महिला में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। महिला का वर्तमान में मुरादाबाद के विवेकानंद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उनकी तबीयत अब ठीक है और फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इससे मरीज के उपचार को लेकर राहत की स्थिति है।

गाजियाबाद से जुड़ी मेडिकल हिस्ट्री

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, संक्रमित महिला गाजियाबाद में रहकर मुरादाबाद आई थीं। उनकी मेडिकल हिस्ट्री में गाजियाबाद से जुड़ा विवरण सामने आया है। महिला की जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में निगरानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तैयारियों को और मजबूत कर दिया है।

जिला अस्पताल में बेड आरक्षित

स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम के तौर पर जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए करीब एक दर्जन बेड आरक्षित किए हैं। इनमें दो बेड आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं, जबकि तीन बेड इमरजेंसी विभाग के लिए आरक्षित किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर इन सुविधाओं का इस्तेमाल संक्रमित या संदिग्ध मरीजों के उपचार के लिए किया जा सकेगा।

CHC स्तर पर भी तैयारी

स्वाइन फ्लू के संभावित मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी CHC स्तर पर भी तैयारी की है। जिले की सभी CHC में बेड आरक्षित किए गए हैं, ताकि किसी मरीज को जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और उपचार में देरी न हो।

दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित

अधिकारियों के मुताबिक, स्वाइन फ्लू से जुड़े संभावित मामलों को देखते हुए जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। विभाग की कोशिश है कि अगर आने वाले समय में और मरीज सामने आते हैं तो उपचार के लिए दवाओं या अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना न करना पड़े।

मरीज की हालत में सुधार

वर्तमान में संक्रमित महिला विवेकानंद हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि महिला की तबीयत अब ठीक है। यानी फिलहाल मरीज की स्थिति को लेकर किसी गंभीर चिंता की बात सामने नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले पर नजर रखी जा रही है।

निगरानी व्यवस्था मजबूत

मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है। जिला अस्पताल, इमरजेंसी, आइसोलेशन वार्ड और CHC स्तर पर बेड की व्यवस्था के साथ दवाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया गया है। विभाग का उद्देश्य संभावित मरीजों को समय पर जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है।

फिलहाल एक मामले की पुष्टि

अभी उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू के एक मरीज की पुष्टि हुई है। संक्रमित महिला का इलाज चल रहा है और उनकी तबीयत में सुधार बताया गया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं, जिससे संभावित स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

अस्पतालों से लेकर CHC तक अलर्ट

स्वाइन फ्लू के इस मामले के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला अस्पताल में आरक्षित बेड, आइसोलेशन की व्यवस्था, इमरजेंसी में बेड और सभी CHC में तैयारी के साथ दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य विभाग की यह तैयारी किसी भी संभावित अतिरिक्त मरीज की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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Updated on:

28 Aug 2026 10:02 am

Published on:

28 Aug 2026 10:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू का केस मिलने से हड़कंप, गाजियाबाद की मेडिकल हिस्ट्री वाली महिला संक्रमित!

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