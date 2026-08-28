मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू का केस मिलने से हड़कंप, गाजियाबाद की मेडिकल हिस्ट्री वाली महिला संक्रमित!

Swine Flu Case Moradabad:मुरादाबाद जिले में स्वाइन फ्लू का एक मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिले में 42 वर्षीय महिला के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी हैं। मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।