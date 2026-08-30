वाराणसी में 6 दिनों की गिरावट के बाद फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, 4 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी, नदी में दिखी डॉल्फिन

वहीं, गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण गंगेय डॉल्फिन मुख्य धारा से नदी के किनारे और सहायक नदियों की तरफ बढ़ रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान और डॉल्फिन मित्रों ने चौबेपुर क्षेत्र के ढाका गांव और गंगा-गोमती संगम में नविको, मछुआरों और ग्रामीणों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। डॉल्फिन मित्र और वन अधिकारियों ने मछुआरों को निर्देश दिया है कि मछली पकड़ने के दौरान कोई डॉल्फिन गलती से जाल में फंस जाए तो बिना देर किए जाल को काटकर उसे तुरंत बाहर निकाल दें, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग या गंगा प्रहरियों को सूचना दिया जाए। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर डॉल्फिन का उपचार करेगी।