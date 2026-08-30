30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

वाराणसी में 6 दिनों की गिरावट के बाद फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, 4 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी, नदी में दिखी डॉल्फिन

Varanasi News: गंगा नदी के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी होने के कारण घाटों पर जल भराव का दायरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Aug 30, 2026

Varanasi latest news

Pc-Patrika

Flood in Varanasi:वाराणसी में 6 दिनों में जलस्तर में गिरावट के बाद गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, रविवार सुबह तक गंगा नदी का जलस्तर करीब 69 मीटर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान गंगा नदी का जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 0.74 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, गंगा नदी में चौबेपुर इलाके में डॉल्फिन भी देखी गई है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मछुआरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और डॉल्फिन को किसी प्रकार से नुकसान ना हो उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है।

गंगा के किनारे बढ़ाई गई सतर्कता

गंगा नदी के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी होने के कारण घाटों पर जल भराव का दायरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर का असर दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट समेत कई प्रमुख घाटों पर दिखाई दे रहा है। घाटों की निचली सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। वहीं, जल पुलिस चौकी के पास भी पानी भरने लगा है। जिला प्रशासन और जल पुलिस लगातार घाटों पर निगरानी कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है। इसके साथ ही जलस्तर में लगातार वृद्धि के चलते गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

पिछले 24 घंटे में काशी में रुक-रुक कर हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शनिवार की सुबह 15 मिनट की तेज बारिश के बाद शाम तक वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। इस वजह से लोगों को उमस से राहत मिली है। शुक्रवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम में वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून की सक्रियता वाराणसी में देखने को मिलेगी।

सहायक नदियों की तरफ बढ़ रहीं डॉल्फिन

वहीं, गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण गंगेय डॉल्फिन मुख्य धारा से नदी के किनारे और सहायक नदियों की तरफ बढ़ रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान और डॉल्फिन मित्रों ने चौबेपुर क्षेत्र के ढाका गांव और गंगा-गोमती संगम में नविको, मछुआरों और ग्रामीणों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। डॉल्फिन मित्र और वन अधिकारियों ने मछुआरों को निर्देश दिया है कि मछली पकड़ने के दौरान कोई डॉल्फिन गलती से जाल में फंस जाए तो बिना देर किए जाल को काटकर उसे तुरंत बाहर निकाल दें, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग या गंगा प्रहरियों को सूचना दिया जाए। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर डॉल्फिन का उपचार करेगी।

Nepal Flood: नेपाल त्रासदी पर नेताओं ने जताया शोक, केंद्र की मदद को बताया राहत की बड़ी पहल

ये भी पढ़ें
nepal flood india help leaders reaction

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 08:31 am

Published on:

30 Aug 2026 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में 6 दिनों की गिरावट के बाद फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, 4 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी, नदी में दिखी डॉल्फिन

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पूर्वांचल में स्वाइन फ्लू के 18 केस, वाराणसी में मिले 4 मरीज, 2 अस्पतालों में बना आइसोलेशन वार्ड

swine flu and influenza viras
वाराणसी

देर रात तड़तड़ाई बनारस पुलिस की बंदूक, मुठभेड़ में घायल हुए दो बदमाश, अलग-अलग जगहों पर हुई कार्रवाई

Varanasi latest news
वाराणसी

रक्षाबंधन से पहले भाई की हुई मौत, वाराणसी में अंतिम संस्कार से पहले बहनों ने शव को बांधा राखी, बोलीं- भाई हर साल देता था गिफ्ट

Varanasi latest news
वाराणसी

वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी, वरुणा ने बढ़ाई मुसीबत, चेतावनी बिंदु किया पार, लोग टेंट में रहने को मजबूर

Varanasi news
वाराणसी

70 साल बाद खुले इतिहास के 22 बक्से, निकला 3,000 साल पुराना बनारस

22 boxes opened after 70 years
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.