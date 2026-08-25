वाराणसी में हादसों का मंगलवार, अलग-अलग दुर्घटना में पिता-पुत्र व दंपति समेत 5 लोगों की मौत

सोमवार की शाम से लगातार हो रही बारिश ने काशी वासियों की मुसीबत बढ़ा दी है। पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले सर सुंदरलाल अस्पताल में कमर तक पानी भर चुका है। वहीं, लंका चौराहे पर भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। शहर के अधिकतम इलाके बारिश के वजह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, लंका थाना क्षेत्र के सीर गोवर्धन में कच्चा मकान गिरने से दंपति घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भेजा गया है। दोनों घायलों की पहचान निर्मला और राम जी के रूप में हुई है। वहीं, उनके मकान में बंधी हुई एक बकरी की भी जान चली गई, जबकि मकान के मलबे में उनके पालतू कुत्ते भी दबे हुए हैं। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।