सावन के बाद होगा रोपवे का अंतिम ट्रायल, 148 गंडोला की होगी लोड टेस्टिंग, जानें कब मिलेगी काशी को सौगात

बता दे कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना के तहत एशिया का पहला अर्बन रुपए प्रोजेक्ट है, जिसकी सौगात काशी को दी जानी है। इस परियोजना के तहत 3.8 किलोमीटर की दूरी कर की जाएगी जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को गोदौलिया से जोड़ेगा। बीच में काशी विद्यापीठ और रथयात्रा पर भी स्टेशन बनाए गए हैं। गिरजाघर एक टेक्निकल स्टेशन है। इस प्रकार कुल पांच स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 29 टावर बनाया जा रहे हैं। सरकार की तरफ से 815.58 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जिसमें 15 साल का मेंटेनेंस भी शामिल है। इसके मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है और बिजली जाने के बाद जनरेटर से इसका संचालन किया जाएगा। बैकअप के तौर पर इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था की गई है।