रक्षाबंधन से पहले भाई की हुई मौत, वाराणसी में अंतिम संस्कार से पहले बहनों ने शव को बांधा राखी, बोलीं- भाई हर साल देता था गिफ्ट

Sister Tied Rakhi in Brothers dead body: वाराणसी में करंट की चपेट में आने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई ह। मृतक वाटर कूलर से पानी पी रहा था, इस दौरान करंट की चपेट में आ गया। वहीं शव के घर पहुंचने के बाद मृतक की बहनों का रो-रो कर बुरा हाल था। रक्षाबंधन से पहले भाई की मौत के कारण तीनों बहनों को गहरा सदमा लगा है। इस दौरान मृतक के शव के हाथ में राखी बांधकर बहनों ने अपने भाई को अंतिम विदाई दी, जिससे पूरा इलाका गमगीन हो गया। बहनों ने बताया कि भाई हर साल सरप्राइज गिफ्ट देता था, लेकिन इस बार का सरप्राइज बर्दाश्त नहीं हो रहा है।