27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

रक्षाबंधन से पहले भाई की हुई मौत, वाराणसी में अंतिम संस्कार से पहले बहनों ने शव को बांधा राखी, बोलीं- भाई हर साल देता था गिफ्ट

Varanasi news: वाराणसी में त्रिलोकी मोदनवाल नामक शख्स की वाटर कूलर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Aug 27, 2026

Varanasi latest news

फाइल फोटो (Pc-Patrika)

Sister Tied Rakhi in Brothers dead body: वाराणसी में करंट की चपेट में आने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई ह। मृतक वाटर कूलर से पानी पी रहा था, इस दौरान करंट की चपेट में आ गया। वहीं शव के घर पहुंचने के बाद मृतक की बहनों का रो-रो कर बुरा हाल था। रक्षाबंधन से पहले भाई की मौत के कारण तीनों बहनों को गहरा सदमा लगा है। इस दौरान मृतक के शव के हाथ में राखी बांधकर बहनों ने अपने भाई को अंतिम विदाई दी, जिससे पूरा इलाका गमगीन हो गया। बहनों ने बताया कि भाई हर साल सरप्राइज गिफ्ट देता था, लेकिन इस बार का सरप्राइज बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

क्या है मामला

दरअसल, दो दिन पूर्व त्रिलोकी मोदनवाल नामक शख्स की वाटर कूलर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। त्रिलोकी जिम चलाते थे और पानी पीने के लिए वाटर कूलर से पानी भरने गए थे। इसी दौरान वाटर कूलर में करंट उतर आया और उसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर चेतगंज थाना क्षेत्र के काली महल इलाके में पहुंचे। इस दौरान भाई के शव को देखकर उनकी तीन बहनों में चीख पुकार मच गई।

तीनों बहनें भाई को राखी बांधने के लिए ससुराल से मायके आने वाली थी। इसी दौरान भाई की मौत की दुखद खबर उन्हें दी गई। तीनों बहनें काली महल स्थित अपने घर पहुंची। इस दौरान शव के पास रोती बिलखती पहुंची तीनों बहनों ने भाई को हाथ में राखी बांधी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पहले ही राखी खरीद ली थी। इसी दौरान पता चला कि भाई की मौत हो गई है। त्रिलोकी की सबसे छोटी बहन निवेदिता ने बताया कि भाई की पसंद की रखी उन्होंने खरीदी थी और उन्हीं की पसंद की मिठाई भी मंगाई थी। भाई रक्षाबंधन पर तीनों बहनों को घर बुलाते थे और महंगे महंगे सरप्राइज गिफ्ट भी दिया करते थे।

इस साल का सरप्राइज बर्दास्त नहीं हो रहा- बहन

त्रिलोकी की बहन सोनी ने बताया कि हर साल भाई सरप्राइज गिफ्ट दिया करते थे और रक्षाबंधन पर पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर त्यौहार मानता था। वह कहते थे कि या सिर्फ त्यौहार ही नहीं बल्कि बहनों को खुशियां देने का दिन है। अगर कोई बहन राखी बांधने नहीं आती थी तो वह शिकायत करते थे। इस बार सभी बहनों को उम्मीद थी कि प्रत्येक साल की तरह इस साल भी भाई राखी बंधवाएंगे और सरप्राइस गिफ्ट देंगे, लेकिन इस साल का सरप्राइज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब वह राखी किसे बंधेगी।

वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी, वरुणा ने बढ़ाई मुसीबत, चेतावनी बिंदु किया पार, लोग टेंट में रहने को मजबूर

ये भी पढ़ें
Varanasi news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 12:52 pm

Published on:

27 Aug 2026 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / रक्षाबंधन से पहले भाई की हुई मौत, वाराणसी में अंतिम संस्कार से पहले बहनों ने शव को बांधा राखी, बोलीं- भाई हर साल देता था गिफ्ट

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी, वरुणा ने बढ़ाई मुसीबत, चेतावनी बिंदु किया पार, लोग टेंट में रहने को मजबूर

Varanasi news
वाराणसी

70 साल बाद खुले इतिहास के 22 बक्से, निकला 3,000 साल पुराना बनारस

22 boxes opened after 70 years
राष्ट्रीय

वाराणसी में हादसों का मंगलवार, अलग-अलग दुर्घटना में पिता-पुत्र व दंपति समेत 5 लोगों की मौत

Dead body demo pic
वाराणसी

सावन के बाद होगा रोपवे का अंतिम ट्रायल, 148 गंडोला की होगी लोड टेस्टिंग, जानें कब मिलेगी काशी को सौगात

Varanasi latest news
वाराणसी

वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एमएससी छात्रा की हत्या में था वांछित, मुख्य आरोपी अभी भी फरार

Varanasi latest news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.