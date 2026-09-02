काशी घूमने आए सैन्य अधिकारी के परिवार से अभद्रता, पुलिसकर्मियों पर आरोप, सड़क पर बैठकर जताया विरोध

सेना के अधिकारी ने बताया कि वह परिवार के साथ नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' देखने के लिए सिनेमा हॉल जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम 6:30 बजे के शो के लिए उन्होंने टिकट खरीदा था और जहां पर उनके साथ अभद्रता हुई वहां से सिनेमा हॉल केवल 500 मीटर दूर था। उन्होंने बताया कि वह परिवार के साथ सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे थे इसी दौरान सादे कपड़ों में पहुंचे दो पुलिसकर्मियों ने उनके रिक्शे को धक्का दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया की रिक्शे में उनकी 70 वर्षीय मां भी बैठी थी, जिन्हें चोट लगी है।