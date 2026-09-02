DM पद से हटने के बाद की पोस्ट में छिपा था बड़ा संकेत? IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे से फिर चर्चा में आई पुरानी बात

दिव्या मित्तल को मई के पहले सप्ताह में देवरिया के जिलाधिकारी पद से हटाकर राजस्व परिषद में भेजा गया था। फील्ड पोस्टिंग से हटाकर शासन में भेजे जाने के बाद वह कथित तौर पर संतुष्ट नहीं थीं।उनके करीबियों का कहना है कि दिव्या मित्तल प्रशासनिक सेवा में आने के पीछे एक खास मकसद रखती थीं। उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र की नौकरी छोड़कर यूपीएससी का रास्ता इसलिए चुना था ताकि सीधे लोगों के बीच काम कर सकें। डीएम की जिम्मेदारी में उन्हें इसी तरह जनता से जुड़कर काम करने का मौका मिलता था।