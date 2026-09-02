विश्वनाथ मंदिर से लड्डू गोपाल को भेजा गया विशेष उपहार, 15 देशों से आई सामग्री भी भेजी गई, जानें कब से शुरू हुई परंपरा

Shree Kashi Vishwanath Temple: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर काशी और मथुरा के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान के लिए विशेष उपहार सामग्री भेजी गई है। 4 सितंबर को होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव से पहले बुधवार को उपहार सामग्री को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान से पूजन कर भगवान विश्वनाथ को समर्पित किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सामग्री मथुरा के लिए रवाना की गई।