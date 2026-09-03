Ajay Rai Pindra Seat: काशी नहीं छोड़ेंगे अजय राय! 2027 में पिंडरा से उतरने का ऐलान, क्यों खास है वाराणसी की ये सीट?

Ajay Rai 2027 Election: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियों के बीच अपना फोकस संगठन को मजबूत करने पर बढ़ा दिया है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 में वह वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। एक टीवी कार्यक्रम में अजय राय ने कहा कि काशी उनका घर है और वह बनारस को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने पिंडरा की जनता से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए दावा किया कि क्षेत्र के लोग उनके साथ हैं और यहां चुनाव एकतरफा होगा।