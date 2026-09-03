3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

Ajay Rai Pindra Seat: काशी नहीं छोड़ेंगे अजय राय! 2027 में पिंडरा से उतरने का ऐलान, क्यों खास है वाराणसी की ये सीट?

Ajay Rai Congress: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में वाराणसी की पिंडरा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जानिए पिंडरा से उनका पुराना रिश्ता, चुनावी रिकॉर्ड और इस सीट का सियासी इतिहास।
3 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Dimple Yadav

Sep 03, 2026

Ajay Rai 2027 Election Ajay Rai Pindra

अजय राय 2027 में पिंडरा से लड़ेंगे चुनाव

Ajay Rai 2027 Election: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियों के बीच अपना फोकस संगठन को मजबूत करने पर बढ़ा दिया है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 में वह वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। एक टीवी कार्यक्रम में अजय राय ने कहा कि काशी उनका घर है और वह बनारस को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने पिंडरा की जनता से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए दावा किया कि क्षेत्र के लोग उनके साथ हैं और यहां चुनाव एकतरफा होगा।

पिंडरा से अजय राय का पुराना रिश्ता

अजय राय के लिए पिंडरा कोई नया चुनावी मैदान नहीं है। यह सीट उनके राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा रही है। वह यहां से अलग-अलग मौकों पर जीत हासिल कर चुके हैं। 1996 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर तत्कालीन कोलसला सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद 2002 और 2007 में भी वह विधानसभा पहुंचे।

2009 में भाजपा छोड़ने के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कोलसला उपचुनाव जीता। परिसीमन के बाद सीट का नाम पिंडरा हुआ और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर अजय राय ने यहां से जीत दर्ज की। चुनावी रिकॉर्ड के मुताबिक 2017 और 2022 में उन्हें भाजपा के अवधेश सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यानी 2027 में पिंडरा से उतरने का फैसला अजय राय के लिए सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि अपने पुराने राजनीतिक गढ़ में वापसी की कोशिश भी है।

कभी वामपंथ का मजबूत गढ़ था पिंडरा

पिंडरा का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। परिसीमन से पहले यह क्षेत्र कोलसला विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था और लंबे समय तक यहां वामपंथ का प्रभाव रहा। कम्युनिस्ट नेता ऊदल यहां से कई बार विधायक रहे। अजय राय ने 1996 में इसी मजबूत वामपंथी प्रभाव को चुनौती देते हुए चुनाव जीता था। इसके बाद लंबे समय तक वह इस क्षेत्र की राजनीति में मजबूत चेहरा बने रहे। हालांकि 2017 में भाजपा के अवधेश सिंह ने उन्हें हराया और 2022 में भी भाजपा ने सीट बरकरार रखी।

सपा से गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा

2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है। इस पर अजय राय ने कहा कि किस दल के साथ चुनाव लड़ना है और सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, इसका अंतिम फैसला कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी का फोकस गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर है। अजय राय ने दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को लेकर लगातार मैदान में हैं और 2027 में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी।

'2027 में कांग्रेस बनाएगी सरकार'

अजय राय ने यूपी में कांग्रेस की वापसी का दावा भी किया। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करीब तीन साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहा है। उनके मुताबिक संगठन की यह मेहनत आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगी। हालांकि, 2027 के चुनाव में कांग्रेस किस गठबंधन के साथ उतरेगी और उसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अभी अंतिम तस्वीर साफ नहीं है।

मछली-भात विवाद पर योगी को दी चुनौती

अजय राय ने मछली-भात विवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कांग्रेस नेताओं को लेकर लगाए गए आरोपों को उन्होंने अदालत में चुनौती दी है। राय ने मांग की कि अगर आरोप सही हैं तो उन्हें साबित किया जाए, वरना मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह अजय राय के ताजा बयान में एक तरफ 2027 के लिए उनकी सीट तय करने का संदेश है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन और गठबंधन की रणनीति को लेकर भी संकेत हैं। पिंडरा में भाजपा का मौजूदा दबदबा देखते हुए अजय राय का यह ऐलान आने वाले चुनाव में इस सीट को फिर से हाई-प्रोफाइल बना सकता है।

UP Politics: सीएम योगी के खिलाफ कोर्ट में केस, अजय राय बोले- ‘अपनी साख से नहीं करूंगा समझौता’

ये भी पढ़ें
CM Yogi Adityanath

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 01:12 pm

Published on:

03 Sept 2026 01:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / Ajay Rai Pindra Seat: काशी नहीं छोड़ेंगे अजय राय! 2027 में पिंडरा से उतरने का ऐलान, क्यों खास है वाराणसी की ये सीट?

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान के पार, PM मोदी ने फोन पर ली स्थिति की रिपोर्ट

PM MODI
वाराणसी

विश्वनाथ मंदिर से लड्डू गोपाल को भेजा गया विशेष उपहार, 15 देशों से आई सामग्री भी भेजी गई, जानें कब से शुरू हुई परंपरा

Varanasi latest news
वाराणसी

काशी घूमने आए सैन्य अधिकारी के परिवार से अभद्रता, पुलिसकर्मियों पर आरोप, सड़क पर बैठकर जताया विरोध

Varanasi latest news
वाराणसी

काशी में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, 1500 लोगों का पलायन, वार्निंग लेवल पर पहुंची गंगा

Varanasi news
वाराणसी

पूर्वांचल में स्वाइन फ्लू के 18 केस, वाराणसी में मिले 4 मरीज, 2 अस्पतालों में बना आइसोलेशन वार्ड

swine flu and influenza viras
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.