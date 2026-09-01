UP Politics: सीएम योगी के खिलाफ कोर्ट में केस, अजय राय बोले- ‘अपनी साख से नहीं करूंगा समझौता’

अजय राय का कहना है कि 23 अगस्त को अयोध्या में कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद द्वारा निषाद समाज का कार्यक्रम और जनसभा आयोजित की गई थी। उन्हीं के निमंत्रण पर वह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद निषाद समाज के लोगों ने अपनी परंपरा के अनुसार मत्स्य भोज का आयोजन किया। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण पहुंचते ही मीडिया ने उनकी तस्वीरें खींचीं। उनके चले जाने के बाद भोज की तस्वीरें ली गईं।