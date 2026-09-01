‘बौखलाहट में दिशाहीन हो चुके हैं अखिलेश यादव!’ सीएम योगी को चिलम पीते दिखाने वाले AI वीडियो पर मचा भारी बवाल

Akhilesh Yadav AI Video CM Yogi Controversy:उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीति बयानबाजी के बीच अब पोस्टर और वीडियो के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एआई वीडियो जारी कर नया विवाद पैदा कर दिया है। इस वीडियो में सीएम योगी को चिलम पीते हुए दर्शाया गया था। इस अमर्यादित प्रस्तुति पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय और राजनीति के स्तर को गिराने वाला कदम बताया है। इससे पहले अखिलेश ने भाजपा समर्थकों द्वारा उन्हें अराजक बताते हुए जारी किए गए एआई वीडियो को भी दिखाया था।