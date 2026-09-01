‘अखिलेश यादव CM योगी के सामने कान-नाक पकड़ कर चरण छुएं’, समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर क्यों भड़के संत?

हालांकि वीडियो सामने आने के बाद महामंडलेश्वर विष्णु दास जी महाराज ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि अगर AI के जरिए वीडियो बनाए जा रहे हैं तो क्या वह कट्टरपंथी मौलानाओं, आतंकवाद और मदरसों से जुड़े मुद्दों पर भी ऐसे वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने कहा, '' अखिलेश यादव को अयोध्या आकर 108 डुबकी लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सीएम योगी के चरणों में अखिलेश यादव को जाना चाहिए। कान-नाक पकड़कर योगी जी के चरणों को छूना चाहिए।''