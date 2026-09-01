1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘अखिलेश यादव के मंच पर छाईं 18 साल की प्रतीक्षा यादव!’ जानिए कौन हैं महोबा की ये युवा लोक गायिका

Prateeksha Yadav: प्रतीक्षा यादव महोबा जिले के बगवाहा गांव की रहने वाली हैं। वे आल्हा गायन की युवा कलाकार हैं। उनकी छोटी बहन दीक्षा यादव भी उनके साथ मंच साझा करती हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 01, 2026

Prateeksha Yadav

आल्हा गायन प्रतीक्षा यादव- फाइल फोटो

Prateeksha Yadav Mahoba Folk Singer: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंच पर जब एक युवती की आवाज गूंजी तो पूरा माहौल बदल गया। राजनीति की चर्चा एक पल के लिए थम गई और लोग बुंदेलखंड की लोक धुनों में खो गए। यह आवाज थी महोबा की 18 वर्षीय लोक गायिका प्रतीक्षा यादव की। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि तालियों की गड़गड़ाहट लंबे समय तक गूंजती रही। यह कोई बड़े शहर के स्टूडियो से निकली आवाज नहीं थी, बल्कि बुंदेलखंड की मिट्टी से उपजी सच्ची लोक कला थी।

कौन हैं प्रतीक्षा यादव और उनकी बहन

प्रतीक्षा यादव महोबा जिले के बगवाहा गांव की रहने वाली हैं। वे आल्हा गायन की युवा कलाकार हैं। उनकी छोटी बहन दीक्षा यादव भी उनके साथ मंच साझा करती हैं। दोनों बहनें बचपन से ही आल्हा की वीर गाथाएं गाती आ रही हैं। आल्हा बुंदेलखंड की वो लोक परंपरा है जिसमें आल्हा-ऊदल जैसे वीर योद्धाओं की शौर्य कथाएं गायी जाती हैं। प्रतीक्षा और दीक्षा इस विरासत को अपनी आवाज में जीवित रखे हुए हैं और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं।

पिता की प्रेरणा और कठिन संघर्ष

प्रतीक्षा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आल्हा गायन का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने कहा, 'बहुत छोटे से मेहनत की है। पहले अध्ययन किया, उसके बारे में जाना और फिर मंच पाया। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत कराई है।' दोनों बहनों को आल्हा गायन की शिक्षा उनके पिता से मिली। पिता ही उनके आदर्श और मार्गदर्शक हैं। गांव की सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्होंने अभ्यास जारी रखा। आज वह मेहनत रंग ला रही है और प्रतीक्षा की चर्चा लखनऊ तक पहुंच गई है।

अखिलेश यादव से मुलाकात का अनुभव

अखिलेश यादव से मिलने का मौका मिलने पर प्रतीक्षा के मन में उत्साह और हल्की घबराहट दोनों थे। उन्होंने बताया कि लखनऊ पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होने और उन्हें सामने से देखने की आंतरिक खुशी थी। उत्साह ज्यादा था, घबराहट भी थी, लेकिन उत्साह भारी पड़ा। मंच पर उनकी प्रस्तुति के बाद दर्शक राजनीति भूलकर लोकगीत सुनने लगे। यह पल उनके कलात्मक सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया।

बुंदेलखंड की संस्कृति को नई पहचान

प्रतीक्षा और दीक्षा का लक्ष्य सिर्फ पुरस्कार जीतना नहीं है। वे बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को देश और दुनिया में पहचान दिलाना चाहती हैं। दोनों बहनों ने कई स्थानीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार हासिल किए हैं और पूरे क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है। लखनऊ के मंच पर सफलता के बाद उनकी चर्चा अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही है। वे साबित कर रही हैं कि गांव की मिट्टी से निकली प्रतिभा बड़े मंचों पर भी चमक सकती है।

युवा आवाज का भविष्य

आज प्रतीक्षा यादव महोबा की पहचान बन चुकी हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने जो संघर्ष और समर्पण दिखाया है, वह कई युवाओं के लिए प्रेरणा है। आल्हा गायन जैसी पारंपरिक कला को जीवित रखने का उनका प्रयास सराहनीय है। अखिलेश यादव के मंच से मिली सफलता उनके सफर का सिर्फ एक अध्याय है। आगे भी वे बुंदेलखंड की वीर गाथाओं को अपनी आवाज में गूंजाती रहेंगी और लोक संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 03:11 pm

Published on:

01 Sept 2026 03:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘अखिलेश यादव के मंच पर छाईं 18 साल की प्रतीक्षा यादव!’ जानिए कौन हैं महोबा की ये युवा लोक गायिका

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरमणि त्रिपाठी: मधुमिता शुक्ला की हत्या में मिली उम्रकैद, योगी सरकार के चलते हुई रिहाई, अब कानून तोड़ कर लड़ेंगे चुनाव!

Madhumita murder convict amar mani tripathi will fight election
लखनऊ

Divya Mittal IAS Resignation: दिव्‍या मित्तल इस्तीफा देने के बाद पहली बार ऑफिस पहुंचीं; बताया क्यों त्यागा पद

ias divya mittal first day office after resignation
लखनऊ

कौन हैं आसिम वकार, कांग्रेस में होंगे शामिल? ओवैसी को लग सकता है बड़ा झटका! क्या BJP के पूर्व सांसद भी देने जा रहे हाथ का साथ

asim waqar congress join aimim owaisi mission up
लखनऊ

‘मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं CM बनूं’, केशव मौर्य ने अपने बयान पर दी सफाई, CM योगी को लेकर कही ये बात

keshav prasad maurya cm ambition yogi adityanath
लखनऊ

UPSSSC JE भर्ती पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बोले- तीन साल बीते, अब DV की तारीख जारी करें आयोग

UPSSSC की विज्ञापन संख्या 08/2024 को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी, बोले- भर्ती पूरी कराने के लिए हर जगह लगाई गुहार, अब तक DV की सूचना नहीं   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.