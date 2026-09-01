‘अखिलेश यादव के मंच पर छाईं 18 साल की प्रतीक्षा यादव!’ जानिए कौन हैं महोबा की ये युवा लोक गायिका

Prateeksha Yadav Mahoba Folk Singer: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंच पर जब एक युवती की आवाज गूंजी तो पूरा माहौल बदल गया। राजनीति की चर्चा एक पल के लिए थम गई और लोग बुंदेलखंड की लोक धुनों में खो गए। यह आवाज थी महोबा की 18 वर्षीय लोक गायिका प्रतीक्षा यादव की। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि तालियों की गड़गड़ाहट लंबे समय तक गूंजती रही। यह कोई बड़े शहर के स्टूडियो से निकली आवाज नहीं थी, बल्कि बुंदेलखंड की मिट्टी से उपजी सच्ची लोक कला थी।