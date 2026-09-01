UP Outsource Employees: हजारों कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी, 2 सितंबर को CM Yogi का बड़ा ऐलान

CM Yogi outsourced workers good news: उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों और कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं दे रहे हजारों कर्मियों के लिए बुधवार, 2 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक से जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लंबे समय से बेहतर वेतन और सेवा व्यवस्था की उम्मीद लगाए बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा।