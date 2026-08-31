Akhilesh Yadav : 2027 की जंग के लिए अखिलेश का नया गेमप्लान, अब बूथ-बूथ पहुंचेगी सपा, कार्यकर्ताओं को मिला बड़ा टास्क

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लिए AI से वीडियो तैयार कराए जा रहे हैं। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े एक AI वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को AI के जरिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के मामले में समाजवादी पार्टी पीछे नहीं है और पार्टी के लैपटॉप वितरण कार्यक्रम को इसका उदाहरण बताया।