राजधानी फिर हुई शर्मिंदा: दिल्ली में चलती बस की घटना पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल

आरोप है कि सफर के दौरान ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बस में स्लीपर सीटों के बीच पर्दे लगे हुए थे और आरोपियों ने इसी का फायदा उठाया। इस दौरान बस करीब 47 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंच गई और बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी। मामले की सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने फौरन जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। वारदात में इस्तेमाल बस को भी कब्जे में लिया गया है। घटना 4 अगस्त 2026 की बताई जा रही है। पुलिस अब बस के रूट, पीड़िता के बयान और घटना के वक्त वहां मौजूद अन्य लोगों की जानकारी जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।