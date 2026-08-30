Divya Mittal IAS Resignation: दिव्या मित्तल लड़ेंगी UP विधानसभा चुनाव? इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों ने किया सवाल

IAS दिव्या मित्तल (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)
Divya Mittal IAS Resignation: उत्तर प्रदेश प्रशासनिक महकमे की 2013 बैच की चर्चित IAS अफसर दिव्या मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस बड़े फैसले की जानकारी सभी के साथ साझा की। X पर लिखे गए उनके एक भावुक पोस्ट के बाद से ही प्रशासनिक गलियारों और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्मा चुका है। उनके इस अप्रत्याशित कदम पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
दिव्या मित्तल के इस्तीफे की घोषणा करते ही उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। जहां एक तरफ कई आम नागरिक और उनके शुभचिंतक उनके प्रशासनिक सफर की तारीफ करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं वहीं, दूसरी तरफ कई लोग सीधे तौर पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह राजनीति में कदम रखने जा रही हैं? लोगों का अनुमान है कि UP विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस इस्तीफे के पीछे किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी हो सकती है।
अपने कार्यकाल के दौरान दिव्या मित्तल ने हर जिले में धरातल पर उतरकर काम किया है और जनता के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा है। इसी लोकप्रियता और कार्यशैली को देखते हुए उनके राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनके पोस्ट पर कमेंट करने वाले ज्यादातर लोग उनके इस फैसले से काफी भावुक नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके इस कदम पर काफी हैरानी जताई है और उनसे अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने की अपील भी की है।
दिव्या मित्तल की राजनीतिक पारी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सीधे सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा कि..."मैडम क्या यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है! बुरा मत मानिएगा पर जब भी कोई अधिकारी ऐसे राज्य में अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है जहां कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं तो उसका असली टारगेट चुनाव ही होता है, ऐसा ही ट्रेंड रहा है। हालांकि हो सकता है कि आपका कोई निजी कारण हो।" वहीं एक अन्य यूजर ने पूछा कि "क्या उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में आपको किसी सीट से उम्मीदवार के तौर पर देखे जाने की संभावना है।"
बता दें कि इस्तीफा देने के बाद दिव्या मित्तल ने अपने X अकाउंट पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा था कि 13 साल की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए मैंने IAS के पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने बताया कि IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई करने के बाद उन्हें लंदन में नौकरी मिली थी लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद भी उन्हें कुछ अधूरा सा लगता था इसलिए देश सेवा के लिए उन्होंने सिविल सेवा चुनी। दिव्या मित्तल ने अपनी पोस्ट के अंत में बताया कि अब उन्होंने 13 वर्षों की IAS सेवा को अपनी इच्छा से विराम देने का निर्णय लिया है।
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