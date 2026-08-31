Divya Mittal IAS Resignation: DM की कुर्सी छूटते ही बदल गया था मन! दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद क्या बोले करीबी?

दिव्या मित्तल को मई 2026 के पहले सप्ताह में देवरिया के DM पद से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाकर राजस्व परिषद में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया। उनके करीबियों के मुताबिक, DM के तौर पर काम करने को लेकर दिव्या मित्तल काफी उत्साहित रहती थीं। उनका मानना था कि प्रशासनिक सेवा में आने का असली उद्देश्य लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना और जनता की सेवा करना है। ऐसे में फील्ड पोस्टिंग से हटाकर शासन में तैनाती दिए जाने से वह संतुष्ट नहीं थीं। करीबी लोगों का कहना है कि DM पद से हटाए जाने के बाद ही उन्होंने सेवा छोड़ने को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था।