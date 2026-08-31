Amanmani Tripathi: कौन हैं अमनमणि त्रिपाठी? 2027 में फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी, जानिए सियासी सफर

अमनमणि ने हालिया कार्यक्रम में अपने परिवार की राजनीतिक भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि तीन पीढ़ियों से उनके परिवार के लोग क्षेत्र की जनता की सेवा करते आए हैं। वहीं अमरमणि ने युवाओं को राजनीति और सामाजिक बदलाव में आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। अमरमणि का यह ऐलान ऐसे समय हुआ है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। खास बात यह है कि फरेंदा और नौतनवा दोनों सीटों पर पिता-पुत्र के मैदान में उतरने की बात सामने आई है, लेकिन अंतिम तस्वीर चुनाव के दौरान टिकट और गठबंधन की स्थिति साफ होने के बाद ही सामने आएगी।