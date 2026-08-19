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महाराजगंज

यूपी में एक ही घर के चार युवकों की मौत, मरने वालों में दो सगे भाई

Mahrajganj accident news: महराजगंज जिले में निचलौल-महराजगंज मार्ग स्थित दमकी गांव के सामने बेकाबू डंपर की चपेट में आने से मंगलवार की देर शाम बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई। चारों एक ही बाइक पर सवार थे।
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महाराजगंज

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anoop shukla

Aug 19, 2026

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डंपर और बाइक में भीषण भिड़ंत(सोर्स: पत्रिका)

UP Accident News: महराजगंज में मंगलवार की रात निचलौल-महराजगंज मार्ग पर भारत गैस एजेंसी के पास भीषण दुर्घटना हुई जिसमें एक ही बाइक पर सवार चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये सभी एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निकले थे कि डंपर की चपेट में आ गए। हादसे में तीन की मौके पर, जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

डंपर और बाइक में भीषण टक्कर, चारों युवकों ने मौके पर ही तोड़ा दम

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात पचमा के रहने वाले चार युवक सन्नी, शिव, विवेक और संतोष दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकले। रात 8.30 बजे निचलौल महाराजगंज मार्ग पर दमकी गांव के पास पीछे से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। तीन लड़कों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) निचलौल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे भी मृत घोषित कर दिया। सबसे बुरी खबर है कि चारों एक ही परिवार से हैं जिसमे विवेक और संतोष सगे भाई थे।

अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा

दुर्घटना में तेज धमाके की आवाज सुन आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़े, थोड़ी ही देर में सैकड़ों लोग जुट गए। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि डंपर चालक बाइक को बचाने की कोशिश में बैलेंस खो बैठा, जिसके बाद डंपर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। थाना प्रभारी निचलौल योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को CHC निचलौल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम

डंपर की भीषण टक्कर से बाइक बुरी तरह डैमेज हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पचमा गांव में एक साथ चार युवकों की मौत से क्षेत्र में शोक फैल गया, CHC पहुंचे परिजनों की चीत्कार से पूरा परिसर दहल उठा।

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Updated on:

19 Aug 2026 07:23 am

Published on:

19 Aug 2026 07:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / यूपी में एक ही घर के चार युवकों की मौत, मरने वालों में दो सगे भाई

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