यूपी में एक ही घर के चार युवकों की मौत, मरने वालों में दो सगे भाई

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात पचमा के रहने वाले चार युवक सन्नी, शिव, विवेक और संतोष दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकले। रात 8.30 बजे निचलौल महाराजगंज मार्ग पर दमकी गांव के पास पीछे से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। तीन लड़कों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) निचलौल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे भी मृत घोषित कर दिया। सबसे बुरी खबर है कि चारों एक ही परिवार से हैं जिसमे विवेक और संतोष सगे भाई थे।