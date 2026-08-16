Mahrajganj News : नवोदय विद्यालय में छात्र के दाल में मिला मेढ़क, छात्रों का हंगामा, गुणवत्ता की खुली पोल

Frog Found in Meal: रविवार सुबह महराजगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को परोसे गए खाने में मरा हुआ मेंढक मिलने से हड़कंप मच गया। कक्षा 9 के एक छात्र की थाली में दाल के साथ मेंढक दिखाई दिया। इसे देखते ही छात्र घबरा गया और आसपास बैठे बच्चों को जानकारी दी। दाल में मेढ़क देख और छात्र भी सकते में आ गए और खाना छोड़ दिए। भोजन की साफ-सफाई को लेकर नाराज छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर स्कूल प्रशासन मौके पर पहुंचा और बच्चों को समझाकर शांत कराया। कुछ ही देर में अभिवावकों तक भी सूचना पहुंच गई और वे भी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर नाराजगी जताए।